الكشف عن التخصصات الجامعية المتاحة للمسارين الاكاديمي والمهني

الوكيل الإخباري- قرر مجلس التعليم العالي في جلسته الأخيرة التي عقدها برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة الموافقة على (الكليات/التخصصات) المسموح الالتحاق بها في الجامعات الأردنية اعتباراً من العام الجامعي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة (الخطة الجديدة) المسار الأكاديمي، وللتعرف على هذه (الكليات/التخصصات) الرجاء الدخول إلى الرابط التالي: https://bit.ly/4dQXCWc

اضافة اعلان