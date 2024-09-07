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الكشف عن التخصصات الجامعية المتاحة للمسارين الاكاديمي والمهني

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
السبت، 07-09-2024 03:15 م

الوكيل الإخباري-   قرر مجلس التعليم العالي في جلسته الأخيرة التي عقدها برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة الموافقة على (الكليات/التخصصات) المسموح الالتحاق بها في الجامعات الأردنية اعتباراً من العام الجامعي 2026-2027  لطلبة الثانوية العامة (الخطة الجديدة) المسار الأكاديمي،  وللتعرف على هذه (الكليات/التخصصات) الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:  https://bit.ly/4dQXCWc 

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كما قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على (الكليات/التخصصات) المسموح الالتحاق بها في الجامعات الأردنية، والكليات الجامعية لدرجتي الدبلوم المتوسط، والبكالوريوس التقني والتطبيقي اعتباراً من العام الجامعي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة (الخطة الجديدة) المسار المهني، وللتعرف على هذه (الكليات/التخصصات) الرجاء الدخول إلى الرابط التالي: https://bit.ly/4dT3fTI

 
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