الكشف عن حالة الأطفال المصابين جراء سقوط جسم غريب بالاردن

وأضاف أن الحالات حاليا قيد التقييم.
وكان محافظ الزرقاء قد صرح سابقا إن طفلتين إصيبتا جراء سقوط جسم غريب في الأزرق وحالتهما العامة حسنة.
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