الكشف عن حالة الأطفال المصابين جراء سقوط جسم غريب بالاردن

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الوكيل الإخباري- أكد مدير مستشفى الزرقاء الحكومي ان حالة الأطفال المصابين جراء سقوط جسم غريب في الأزرق "حسنة". اضافة اعلان





وأضاف أن الحالات حاليا قيد التقييم.



وكان محافظ الزرقاء قد صرح سابقا إن طفلتين إصيبتا جراء سقوط جسم غريب في الأزرق وحالتهما العامة حسنة.