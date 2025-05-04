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الكشف عن سبب الأزمة المرورية على طريق عمان - إربد

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 04-05-2025 07:56 ص
الوكيل الإخباري- كشفت إدارة السير عن سبب الأزمة المرورية الخانقة التي شهدها طريق عمان - إربد صباح اليوم، موضحة أن الحادث ناتج عن تصادم وقع بين ثلاث مركبات، دون وقوع إصابات بشرية، ولله الحمد.اضافة اعلان


وأفادت الإدارة أن كوادرها تحركت على الفور إلى موقع الحادث، حيث جرى التعامل مع الأثر المروري وإزالة المركبات من الشارع العام، مما أسهم في إعادة حركة السير إلى طبيعتها بعد أن شهدت المنطقة ازدحاما كبيرا استمر لوقت قصير.

ودعت إدارة السير السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات المرور، خاصة في ساعات الذروة، لتفادي الحوادث التي تتسبب في تعطيل حركة السير وتعكير صفو تنقل المواطنين.
 
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