الكشف عن سبب الازدحامات المرورية الخانقة في نفق صويلح وطلوع صافوط

08:47 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/738166 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- كشفت إدارة السير في مديرية الأمن العام، عن سبب الازدحامات المرورية الخانقة في نفق صويلح وطلوع صافوط صباح اليوم الثلاثاء. اضافة اعلان





وقالت إدارة السير، إن مركبة تركها سائقها معطلة داخل نفق صويلح، أدت الى كثافة مرورية فيه وللسير القادم من طلوع صافوط.



وأضافت، أن العمل جار على رفع المركبة من قبل نشامى مرتبات السير.