الكشف عن سبب الازدحامات المرورية الخانقة في نفق صويلح وطلوع صافوط

وقالت إدارة السير، إن مركبة تركها سائقها معطلة داخل نفق صويلح، أدت الى كثافة مرورية فيه وللسير القادم من طلوع صافوط.
وأضافت، أن العمل جار على رفع المركبة من قبل نشامى مرتبات السير.
-
أخبار متعلقة
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب
-
إصابة بحادث تدهور مركبة في طبربور - صور
-
بكلمات مؤثرة .. الجالية الأردنية في ألمانيا تنعى كندة حتر
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
تقرير "المتسوق الخفي" على طاولة تربية المزار الجنوبي .. وخطة إجرائية قيد التنفيذ
-
ورشة في جرش لتعزيز الوعي بالحصاد المائي
-
حوارية في "العلوم والتكنولوجيا" حول الابتكار والطاقة
-
هجوم المستوطنين على شاحنات المساعدات الأردنية المتجهة للقطاع