الكشف عن سبب تسمم 138 شخصا في احد المطاعم

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - كشفت وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، اليوم الاثنين، أن نتائج الفحوصات المتعلقة بتسمم 138 شخصا في احد مطاعم الزرقاء، تؤكد أن جرثومة السالمونيلا وراء حالات التسمم الغذائي .

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