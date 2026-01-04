الكشف عن سبب تعطل تطبيق (سند) بعد التحديث

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ، مساء الأحد، إن التحديث الجديد لتطبيق "سند" الحكومي حظي باهتمام واسع من المواطنين منذ الإعلان عنه صباح اليوم، في ظل ما يتضمنه من مزايا وخدمات رقمية جديدة تهدف إلى تسهيل وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية، وتعزيز تجربة المستخدم، الأمر الذي انعكس على ارتفاع ملحوظ في معدلات الإقبال على التطبيق خلال فترة زمنية قصيرة.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أنه نتيجة ذلك شهد التطبيق دخولًا متزامنًا لأعداد كبيرة من المستخدمين في وقت واحد، وهو ما تجاوز القدرة الاستيعابية الحالية للمنظومة، وأدى إلى ضغط فني مؤقت على الأنظمة.



يُشار إلى أن تطبيق سند يسجّل في الظروف الاعتيادية معدلات استخدام مرتفعة، ما يوضح أن الإقبال الذي شهده التطبيق عقب الإعلان عن التحديث جاء بمستويات أعلى من المعدلات المعتادة.