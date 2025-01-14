 
الثلاثاء 2025-01-14 05:19 م
 

الكشف عن سبب ظهور خطوط بيضاء في سماء الأردن فجر اليوم

ظهور نادر للسحب الليلية المضيئة في سماء الأردن فجر اليوم
ظهور نادر للسحب الليلية المضيئة في سماء الأردن فجر اليوم
الثلاثاء، 14-01-2025 03:41 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان  السحب الليلية المضيئة التي ظهرت في الاردن من النوع المعروف بـالشرائط أو الحزم، وهي واحدة من الأنواع المميزة لهذه الظاهرة النادرة ، وتتميز هذه السحب بظهورها على شكل خطوط أو حزم رفيعة مضيئة في السماء.

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وبينت انها عادةً ما تظهر في خطوط العرض العالية والمتوسطة (60 درجة فأكثر)، ونادرًا ما تُرصد في خطوط عرض أقل من 45 درجة.


واشارت انها توجد على ارتفاعات عالية جدًا تصل إلى حوالي 76-85 كيلومترًا في طبقة الميزوسفير، وهو ما يجعلها قادرة على التقاط ضوء الشمس قبل شروقها بفترة طويلة أو بعد غروبها.


واضافت ان سبب الإضاءة انعكاس أشعة الشمس التي لم تصل بعد إلى سطح الأرض، لكنها تضرب هذه السحب بسبب ارتفاعها الشاهق.

 
gnews

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