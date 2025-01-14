الكشف عن سبب ظهور خطوط بيضاء في سماء الأردن فجر اليوم

وبينت انها عادةً ما تظهر في خطوط العرض العالية والمتوسطة (60 درجة فأكثر)، ونادرًا ما تُرصد في خطوط عرض أقل من 45 درجة.
واشارت انها توجد على ارتفاعات عالية جدًا تصل إلى حوالي 76-85 كيلومترًا في طبقة الميزوسفير، وهو ما يجعلها قادرة على التقاط ضوء الشمس قبل شروقها بفترة طويلة أو بعد غروبها.
واضافت ان سبب الإضاءة انعكاس أشعة الشمس التي لم تصل بعد إلى سطح الأرض، لكنها تضرب هذه السحب بسبب ارتفاعها الشاهق.
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