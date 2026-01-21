الكشف عن موعد طرح أسطوانات الغاز البلاستيكية في السوق الأردني

الوكيل الإخباري- قالت مؤسسة المواصفات والمقاييس، الأربعاء، إنها فحصت قرابة 200,600 أسطوانة غاز بلاستيكية مركّبة، جرى التقدم بطلب لاستيرادها إلى المملكة.



وأوضحت المؤسسة أن مديرية المقاييس عملت على فحص هذه الأسطوانات للتأكد من مطابقتها لمتطلبات القاعدة الفنية الأردنية رقم (JS 2331) المكافئة للمواصفة الدولية (ISO 11119).



وأكدت أن جميع الأسطوانات اجتازت الفحوصات المنصوص عليها في القاعدة الفنية، وتم إنجاز المعاملات الخاصة بها من قبل المؤسسة بعد استكمال الإجراءات الفنية اللازمة.



وأشارت المواصفات والمقاييس إلى أن من أبرز الاشتراطات المعتمدة على أسطوانات الغاز البلاستيكية المركّبة مطابقتها للقاعدة الفنية الأردنية رقم (JS 2331)، إلى جانب الإشراف على فحوصات إنتاج جميع الأسطوانات في بلد المنشأ، والحصول على شهادات مطابقة صادرة عن طرف تفتيش ثالث لكامل الدفعة.



وكانت المواصفات والمقاييس قد أكدت في وقت سابق أن كلا النوعين من الأسطوانات (المعدنية والمركّبة) آمنتان للاستخدام، شريطة أن تكون نتائج فحوصاتهما مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بكل منهما.



وأضافت أن الظروف التشغيلية للأسطوانة المركّبة تتناسب مع الظروف في الأردن، مشددة على أنه لن يتم السماح بإدخالها إلى المملكة إلا بعد اجتيازها جميع الفحوصات المطلوبة.



وفيما يتعلق بالإجراءات التي ستتخذها المؤسسة لضمان مطابقة الأسطوانات الجديدة لمعايير السلامة بعد دخولها السوق، أوضحت أنها تقوم بشكل دوري ومفاجئ بالتحقق من أسطوانات الغاز في الأسواق المحلية، كما تشارك في اللجان المختصة بمراقبة الأسطوانات وإتلاف غير المطابق منها، وهو ما سينطبق أيضًا على الأسطوانات المركّبة (البلاستيكية).

اضافة اعلان