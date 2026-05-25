الكلالدة في ذكرى الاستقلال الـ80: استقرار الأردن نابع من "نهج الحوار"

الوكيل الإخباري- أكّد عضو مجلس الأعيان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأسبق خالد الكلالدة، أن سر استمرار الدولة الأردنية وتميز تجربتها السياسية على مدى العقود الماضية يكمن في "الاعتماد على الحوار والابتعاد عن العنف"، مشددا في الوقت ذاته على أن العبور الناجح نحو المئوية الثانية يستوجب منح الشباب المزيد من الحريات، وإعادة النظر في النهج الاقتصادي السائد.

وقال الكلالدة إن الأردن تميز تاريخيا بكونه "مجتمعا منفتحا يتقبل الآخر ويستمع إلى الرأي البديل"، مشيرا إلى أن النظام السياسي امتلك دائما القدرة على استيعاب رغبات الشارع ومطالبه، وهو ما جعل المملكة ملاذا آمنا للمناضلين العرب ومحيطا مستقرا في منطقة تعصف بها الأزمات.



وفي قراءته لكيفية تعزيز الانتماء الوطني لدى الأجيال الصاعدة، دعا الكلالدة إلى تغيير النظرة التقليدية تجاه الشباب، واصفا إياهم بأنهم "أذكياء ويمتلكون قدرات هائلة".



وأضاف الكلالدة: "السبيل لإدماج هذا الجيل يتلخص في الحرية ثم الحرية ثم الحرية"، مؤكدا ضرورة إشراك الشباب في صنع مستقبلهم بدلا من تركه بيد الأجيال السابقة. وتابع مستشهدا بالسعي الرسمي نحو تشكيل حكومات برلمانية: "إذا كنت تسعى إلى الحكومات البرلمانية وتكتفي بالجلوس دون مشاركة، فستأتي حكومة لن تحبها. ومن أجل رؤية حكومة تلبي الطموحات، يجب البدء بالمشاركة الفاعلة في صناعتها".



وبشأن المقارنة بين الأردن ومحيطه الإقليمي، استذكر الكلالدة مرحلة الحراك الشعبي في المنطقة، قائلا: "أنا لا أسميه الربيع العربي، بل أسميه الانتفاضات العربية". وأوضح أنه في الوقت الذي آلت فيه نتائج تلك الانتفاضات إلى مسارات "كارثية" في دول عدة، نجح الأردن في تحويل الأزمة إلى فرصة عبر تشكيل لجنة حوار وطني أنتجت منظومة تحديث سياسي، شملت تأسيس الهيئة المستقلة للانتخاب وتعديل قوانين الأحزاب والمحكمة الدستورية.