الخميس 2025-07-24 04:36 م
 

" الكهرباء الأردنية " تنفي رهن عقارات المواطنين مقابل منحهم عدادات كهرباء

عدادات كهرباء
عداد كهرباء
 
الخميس، 24-07-2025 02:56 م
الوكيل الإخباري-    نفت شركة الكهرباء الأردنية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن "رهن عقارات المواطنين مقابل منحهم عدادات كهرباء"، مؤكدة أن هذا الادعاء عارٍ عن الصحة تمامًا.اضافة اعلان


وقال الناطق باسم الشركة، محمد المحارمة، في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ، إن مقطع الفيديو الذي أعاد البعض تداوله يعود إلى نحو أربع سنوات، وكان صاحبه قد نشر توضيحًا في حينه لتصحيح المعلومة الخاطئة التي وردت فيه.

وشدد المحارمة على أن الشركة لم ولن تطلب من أي مواطن رهن ممتلكاته مقابل تزويده بعداد كهرباء، داعيًا إلى الرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول مثل هذه الادعاءات.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

مصطفى الرواشدة

مهرجان جرش افتتاح البرنامج الثقافي لمهرجان جرش للثقافة والفنون 39 

إدارة السير

أخبار محلية الامن العام : اغلاق مؤقت لأوتستراد رباع السرحان بإتجاه حدود جابر

قفب

تكنولوجيا قبل فوات الأوان.. كيف تحمي جواز سفرك وهويتك من مجرمي الإنترنت؟

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية كتلة إتحاد الاحزاب الوسطية تصدر بياناً ردًا على تصويت الكنيست الإسرائيلي لفرض السيادة على الضفة الغربية

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الامن: لا إغلاقات على الطريق الصحراوي

نااتت

تكنولوجيا أرباح غوغل تتجاوز التوقعات وتسجل 28.2 مليار دولار

ةن

تكنولوجيا واتساب يختبر ميزة "التلخيص السريع" لتسهيل متابعة الرسائل الطويلة

يرير

تكنولوجيا سوار ذكي من "ميتا" للتحكم بأجهزة الكمبيوتر عبر إشارات العضلات



 
 





الأكثر مشاهدة