" الكهرباء الأردنية " تنفي رهن عقارات المواطنين مقابل منحهم عدادات كهرباء

وقال الناطق باسم الشركة، محمد المحارمة، في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ، إن مقطع الفيديو الذي أعاد البعض تداوله يعود إلى نحو أربع سنوات، وكان صاحبه قد نشر توضيحًا في حينه لتصحيح المعلومة الخاطئة التي وردت فيه.
وشدد المحارمة على أن الشركة لم ولن تطلب من أي مواطن رهن ممتلكاته مقابل تزويده بعداد كهرباء، داعيًا إلى الرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول مثل هذه الادعاءات.
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