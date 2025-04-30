الأربعاء 2025-04-30 12:38 م
 

"الكهرباء الوطنية" تعالج عطلا كهربائيا خلال 20 دقيقة

شبكة كهربائية
مولد كهربائي
 
الأربعاء، 30-04-2025 12:06 م

الوكيل الإخباري-    أعادت كوادر شركة الكهرباء الوطنية التيار الكهربائي لعدد من مناطق العاصمة بعد انقطاع لم يتجاوز 20 دقيقة اثر إطفاء محطة تحويل جنوب عمان.

اضافة اعلان


وقال مدير عام الشركة الدكتور سفيان البطاينة، اليوم الأربعاء، إن عطلا حدث في تمام الساعة7:25 صباح اليوم على احد معدات محطة تحويل جنوب عمان ، ما أدى الى انقطاع التغذية عن مناطق في جنوب عمان والبيادر و عبدون.


وأضاف أن كوادر الشركة، من خلال مركز التحكم الوطني، قامت على الفور بالبدء في إرجاع الأحمال بالتعاون مع شركة الكهرباء الأردنية، لافتًا إلى أنه في تمام الساعة 7:45 تم إرجاع جميع الأحمال المفصولة، والعمل جارٍ لمعالجة العطل من قبل كوادر الشركة." .

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية افتتاح معرض للوسائل التعليمية بتربية بني عبيد

تعبيرية

أخبار محلية الأردن يعزّز مكانته السياحية عبر 25 خط طيران منخفض التكاليف

الأمن العام وجامعة اليرموك يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز الأمن والسلم المجتمعي

أخبار محلية الأمن العام وجامعة اليرموك يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز الأمن والسلم المجتمعي

ا

فلسطين الأونروا: لم يعد لدينا ما نوزعه في غزة

الفنان الأردني حمدي المناصير

فن ومشاهير الفنان حمدي المناصير يحتفل بعيد العمال بأغنية "يا عمال الهمة"

ثيء

فيديو منوع أم أثارت الجدل بسبب أسلوبها غير التقليدي في تعليم ابنها السباحة

شبكة كهربائية

أخبار محلية "الكهرباء الوطنية" تعالج عطلا كهربائيا خلال 20 دقيقة

يؤ

فيديو منوع متداول من الهند : مباراة تتوقف واللاعبين يهربون بعد هجوم سرب من النحل



 
 





الأكثر مشاهدة