"الكهرباء الوطنية" تعالج عطلا كهربائيا خلال 20 دقيقة

وقال مدير عام الشركة الدكتور سفيان البطاينة، اليوم الأربعاء، إن عطلا حدث في تمام الساعة7:25 صباح اليوم على احد معدات محطة تحويل جنوب عمان ، ما أدى الى انقطاع التغذية عن مناطق في جنوب عمان والبيادر و عبدون.
وأضاف أن كوادر الشركة، من خلال مركز التحكم الوطني، قامت على الفور بالبدء في إرجاع الأحمال بالتعاون مع شركة الكهرباء الأردنية، لافتًا إلى أنه في تمام الساعة 7:45 تم إرجاع جميع الأحمال المفصولة، والعمل جارٍ لمعالجة العطل من قبل كوادر الشركة." .
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