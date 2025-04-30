"الكهرباء الوطنية" تعالج عطلا كهربائيا خلال 20 دقيقة

الوكيل الإخباري- أعادت كوادر شركة الكهرباء الوطنية التيار الكهربائي لعدد من مناطق العاصمة بعد انقطاع لم يتجاوز 20 دقيقة اثر إطفاء محطة تحويل جنوب عمان.

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وقال مدير عام الشركة الدكتور سفيان البطاينة، اليوم الأربعاء، إن عطلا حدث في تمام الساعة7:25 صباح اليوم على احد معدات محطة تحويل جنوب عمان ، ما أدى الى انقطاع التغذية عن مناطق في جنوب عمان والبيادر و عبدون.