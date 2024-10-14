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"الكهرباء الوطنية" تعقد دورة تدريبية لمتدربين من "الطاقة الفلسطينية"

شركة الكهرباء الوطنية
شركة الكهرباء الوطنية
الإثنين، 14-10-2024 02:19 م
الوكيل الإخباري- نظم مركز التدريب الكهربائي التابع لشركة الكهرباء الوطنية، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، دورة تدريبية للأشقاء من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية بعنوان "جودة نظام الطاقة الكهربائية ومراقبته والتخفيف من التوافقيات".اضافة اعلان


وبحسب بيان صادر عن الشركة، اليوم الاثنين، تستمر الدورة التي تعد الثالثة لمتدربين من فلسطين والثانية في غضون شهر، لمدة أسبوعين، حيث سبقها برنامج تدريبي آخر نظمه المركز في أواخر أيلول الماضي بالتعاون مع (جايكا) ضمن مشروع تدريب الدولة الثالثة.

وبلغ عدد المتدربين الفلسطينيين العام الحالي 56 متدرباً، ليصل إجمالي عددهم في المركز إلى 725 متدرباً.

يشار إلى أن المركز معتمد من قبل الغرفة "الألمانية-العربية" للصناعة والتجارة، كمركز مؤهل للتدريب الفني والمهني، ويضم مدربين حاصلين على شهادة الاعتماد الدولي (AdA) من الغرفة.

بترا
 
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