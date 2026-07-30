الكهرباء الوطنية تنجز كهربة محطة تحويل مدينة الزرقاء الصناعية

وبحسب بيان الشركة الخميس، يعد المشروع أحد مشروعات البنية التحتية الكهربائية التي تسهم بتأمين تغذية كهربائية مستقرة وموثوقة لمدينة الزرقاء الصناعية، بما يدعم استمرارية النشاط الصناعي ويواكب التوسع التنموي في المنطقة.
ونفذت كوادر شركة الكهرباء الوطنية أعمال المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد، وشملت أعمال التركيب و الفحوصات التشغيلية والتشغيل النهائي، وصولاً إلى جاهزية المحطة وربطها بالشبكة الكهربائية الوطنية.
وأوضحت الشركة أن المشروع يضم ست دوائر جهد 132 ك.ف، تشمل دائرتي خط، ودائرتي محولات قدرة بسعة 80 م.ف.أ لكل محول، إضافة إلى دائرتي مجزئ ودامج للقضبان العمومية الرئيسية والاحتياطية.
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