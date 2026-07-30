الخميس 2026-07-30 12:30 م

الكهرباء الوطنية تنجز كهربة محطة تحويل مدينة الزرقاء الصناعية

شركة الكهرباء الوطنية
شركة الكهرباء الوطنية
 
الخميس، 30-07-2026 11:42 ص

الوكيل الإخباري-   أنجزت شركة الكهرباء الوطنية، أعمال كهربة مشروع محطة تحويل مدينة الزرقاء الصناعية بجهد 132/33 ك.ف، ضمن خططها الرامية إلى تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية الوطنية ورفع كفاءتها التشغيلية ومواكبة النمو المتزايد في الأحمال الكهربائية، لا سيما الأحمال المرتبطة بالقطاع الصناعي.

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وبحسب بيان الشركة الخميس، يعد المشروع أحد مشروعات البنية التحتية الكهربائية التي تسهم بتأمين تغذية كهربائية مستقرة وموثوقة لمدينة الزرقاء الصناعية، بما يدعم استمرارية النشاط الصناعي ويواكب التوسع التنموي في المنطقة.


ونفذت كوادر شركة الكهرباء الوطنية أعمال المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد، وشملت أعمال التركيب و الفحوصات التشغيلية والتشغيل النهائي، وصولاً إلى جاهزية المحطة وربطها بالشبكة الكهربائية الوطنية.


وأوضحت الشركة أن المشروع يضم ست دوائر جهد 132 ك.ف، تشمل دائرتي خط، ودائرتي محولات قدرة بسعة 80 م.ف.أ لكل محول، إضافة إلى دائرتي مجزئ ودامج للقضبان العمومية الرئيسية والاحتياطية.

 
 


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