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"الكهرباء الوطنيّة" تنظم برنامجي تدريب لموظفي كهرماء قطر

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أرشيفية
الثلاثاء، 19-11-2024 11:39 ص

الوكيل الإخباري- نظمت شركة الكهرباء الوطنية/ مركز التدريب الكهربائي، دورة تدريبية لمتدربين من كهرماء قطر، الأولى في مجال (التمديدات المنزلية المتقدمة)، وتنظم خلال الأسبوع القادم دورة أخرى في مجال (شواحن وبطاريات).

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وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، yن الدورتين تأتيان في إطار تعاون ممتد توقف إثر جائحة (كورونا) ما بين شركة الكهرباء الوطنية وكهرماء قطر وهما أولى الدورات التي تنظمها الشركة لموظفي كهرماء قطر ما بعد الجائحة.


وأضاف البطاينة أن مركز التدريب الكهربائي التابع لشركة الكهرباء الوطنية درب للآن متخصصين من 13 جنسية بلغ إجمالي عددهم 20450 متدربا.


يشار الى ان مركز التدريب الكهربائي معتمد من قبل الغرفة "الألمانية-العربية" للصناعة والتجارة، كمركز مؤهل للتدريب الفني والمهني، ويضم مدربين حاصلين على شهادة الاعتماد الدولي (AdA) من الغرفة.

 
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