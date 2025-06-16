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الكهرباء الوطنية توقف إمدادات الغاز عن المصانع بسبب تراجع الإمدادات

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 16-06-2025 10:20 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الكهرباء الوطنية، الاثنين، عن تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة مسبقاً، والتي شملت وقفاً مؤقتاً لإمدادات الغاز عن المصانع المتصلة بشبكة الغاز الرئيسية، وذلك في ظل التصعيد الإقليمي الراهن وما ترتب عليه من تراجع في إمدادات الغاز الطبيعي.

وقالت الشركة في بيان لها، إن هذا الإجراء يأتي خطوة احترازية ضمن تنفيذ أولويات توزيع الغاز المحددة في خطة الطوارئ.

وأكدت أن هذا الإجراء مؤقت، وسيُعاد تقييمه مع تحسن الأوضاع الإقليمية واستقرار تدفقات الغاز.
وكان المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية، سفيان البطاينة، قد صرّح في وقت سابق، بأن شركة الكهرباء الوطنية الأردنية جاهزة لمواجهة أي مستجدات أو ظروف، سواء على المدى القصير أو الطويل.

وبيّن البطاينة أن مخزون المملكة من وقود توليد الطاقة الكهربائية كافٍ لمدة لا تقل عن 20 يوماً، حتى مع توقف الإمدادات من حقل "ليفياثان" للغاز الطبيعي، الذي يزود المملكة بجزء كبير من حاجتها لتوليد الطاقة الكهربائية.

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وأشار إلى وجود بدائل مستدامة تم تفعيلها منذ توقف إمدادات الغاز "مؤقتاً"، وفقاً لوزارة الطاقة الإسرائيلية، وفي حال حدوث أي ظرف طارئ، يمكن رفع هذا المخزون من سلاسل التزويد المختلفة.

 
gnews

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