الكهرباء الوطنية: خلل فني أدى إلى حريق على وحدة توليد صغيرة

وذكرت الشركة في بيان اليوم، أن الخلل أدى إلى حريق على وحدة ضغط الهواء الخاصة بالوحدة التوليدية ما أدى إلى تفعيل أنظمة إطفاء الحريق الخاصة بالوحدة وتصاعد الدخان في محيط المحطة.
وأكد البيان، أن الحريق جاء بسبب خلل فني بحت ولم يسقط اي جسم خارجي على المحطة، وأن باقي الوحدات في المحطة ما زالت عاملة على النظام الكهربائي بدون اية مشاكل.
-
أخبار متعلقة
-
هيئة تنظيم الطاقة: الإشعاع في الأردن ضمن الحدود الطبيعية
-
الأردن والعراق يؤكدان أهمية الاستمرار في المفاوضات الأميركية الإيرانية
-
الامن العام : حريق اعشاب بوسط البلد وتحويل حركة السير
-
الملك: الأردن لن يكون ساحة حرب لأي صراع
-
سلاح الجو الملكي ينفذ حاليا طلعات في سماء المملكة لحماية المجال الجوي
-
الملكية الأردنية: تحويل مسار الرحلات إلى الأردن لوجهات بديلة أو تعليقها مؤقتا
-
الامن العام : لا اغلاقات للطرق وطريق البحر الميت سالك
-
هام من الامن العام حول دلالات صافرات الانذار .. متى يبدأ الخطر ومتى يزول؟