الكهرباء الوطنية: عودة ضخ الغاز الطبيعي المستخدم لغايات التوليد

وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن عودة الضخ جاء بعد توقف الإمدادات خلال الأيام الماضية نتيجة التوترات التي شهدتها المنطقة.
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