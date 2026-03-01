"الكهرباء الوطنية": مخزون المملكة من وقود توليد الطاقة الكهربائية يكفي لقرابة 30 يوما

الأحد 2026-03-01 11:45 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأحد عن تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة سابقًا، في ضوء التصعيد الإقليمي الراهن وما نتج عنه من تراجع في إمدادات الغاز الطبيعي. وأكدت الشركة أن مخزون المملكة من وقود توليد الطاقة الكهربائية يكفي لمدة لا تقل عن 30 يومًا، حتى في حال استمرار توقف الإمدادات من حقل “ليفياثان”.

وأوضح البيان أن خطة الطوارئ تضمنت وقفًا مؤقتًا لإمدادات الغاز عن المصانع المتصلة بالشبكة الرئيسية، كإجراء احترازي ينسجم مع أولويات توزيع الغاز المحددة ضمن الخطة، مشيرةً إلى أن القرار مؤقت وسيُعاد تقييمه مع تحسن الأوضاع الإقليمية واستقرار تدفقات الغاز.


وأكد المدير العام للشركة، سفيان البطاينة، جاهزية الشركة لمواجهة أي مستجدات أو ظروف طارئة على المدى القصير والطويل، مشيرًا إلى تفعيل بدائل مستدامة منذ توقف إمدادات الغاز مؤقتًا.


وأضاف أن المنظومة الكهربائية في المملكة تعمل بشكل طبيعي، وأن جميع الإجراءات الفنية والتشغيلية المتخذة تهدف إلى ضمان استمرارية تزويد المملكة بالكهرباء دون انقطاع والحفاظ على استقرار النظام الكهربائي في مختلف الظروف.

 
 


