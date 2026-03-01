"الكهرباء الوطنية": مخزون المملكة من وقود توليد الطاقة الكهربائية يكفي لقرابة 30 يوما

وأوضح البيان أن خطة الطوارئ تضمنت وقفًا مؤقتًا لإمدادات الغاز عن المصانع المتصلة بالشبكة الرئيسية، كإجراء احترازي ينسجم مع أولويات توزيع الغاز المحددة ضمن الخطة، مشيرةً إلى أن القرار مؤقت وسيُعاد تقييمه مع تحسن الأوضاع الإقليمية واستقرار تدفقات الغاز.
وأكد المدير العام للشركة، سفيان البطاينة، جاهزية الشركة لمواجهة أي مستجدات أو ظروف طارئة على المدى القصير والطويل، مشيرًا إلى تفعيل بدائل مستدامة منذ توقف إمدادات الغاز مؤقتًا.
وأضاف أن المنظومة الكهربائية في المملكة تعمل بشكل طبيعي، وأن جميع الإجراءات الفنية والتشغيلية المتخذة تهدف إلى ضمان استمرارية تزويد المملكة بالكهرباء دون انقطاع والحفاظ على استقرار النظام الكهربائي في مختلف الظروف.
