الكورة: مستشفى الأميرة راية يعلن عن خطته لإدامة الخدمات خلال عطلة العيد

وقال مدير مستشفى الأميرة راية الدكتور محمد أبو حلاوة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه جرى تأمين المستشفى بكميات تكفي لأسبوعين من الديزل والأوكسجين.
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