الكورة: مستشفى الأميرة راية يعلن عن خطته لإدامة الخدمات خلال عطلة العيد

الوكيل الإخباري- أعلن مستشفى الأميرة راية في بلدة دير أبي سعيد بلواء الكورة غربي إربد، عن خطته لإدامة الخدمات الصحية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك والتي تستمر حتى مساء يوم الثلاثاء القادم.

اضافة اعلان



وقال مدير مستشفى الأميرة راية الدكتور محمد أبو حلاوة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه جرى تأمين المستشفى بكميات تكفي لأسبوعين من الديزل والأوكسجين.