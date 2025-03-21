الكوفحي: بلدية إربد عازمة على تنفيذ خططها وتعزيز دورها الخدمي والتنموي

وأضاف الكوفحي خلال حفل إفطار رمضاني في إربد أمس الخميس، بحضور وزيري الإدارة المحلية المهندس وليد المصري والبيئة الدكتور معاوية الردايدة وعدد من نواب المحافظة وفعاليات اقتصادية وأهلية، أنه رغم هذه التحديات إلا أن البلدية عازمة على تنفيذ خططها الرامية إلى تقديم الخدمة للمواطن بكل ما تستطيع تعزيزًا لدورها الخدمي والتنموي.
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