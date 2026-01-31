الكوفحي رئيسا لجمعية الرواد للفنون التشكيلية

الوكيل الإخباري- عقدت جمعية الرواد للفنون التشكيلية اجتماع الهيئة العامة المخصص لانتخاب رئيس وهيئة إدارية جديدة، بحضور رئيس قسم الهيئات الثقافية في المديرية زياد مرعي، ومحمد الجراح، وبمشاركة أعضاء الهيئة العامة للجمعية.

وأسفرت الانتخابات عن فوز الفنان التشكيلي الدكتور خليل الكوفحي بمنصب رئيس جمعية الرواد للفنون التشكيلية بالتزكية، تقديرا لمسيرته الفنية والثقافية الطويلة، ودوره البارز في خدمة الحركة التشكيلية الأردنية وتعزيز حضورها محليًا ودوليًا.



كما تم خلال الاجتماع انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة، والتي جاءت على النحو التالي: الدكتور يوسف الكوفحي نائبًا للرئيس، عاصم خليل محمد أمينًا للصندوق، حكمت كوافحة أمينًا للسر، وعضوية كل من ميسون أبو عباس، محمد العتال وعمر خضير.