السبت 2026-01-31 10:35 م

الكوفحي رئيسا لجمعية الرواد للفنون التشكيلية

ا
أرشيفية
 
السبت، 31-01-2026 09:24 م

الوكيل الإخباري- عقدت جمعية الرواد للفنون التشكيلية اجتماع الهيئة العامة المخصص لانتخاب رئيس وهيئة إدارية جديدة، بحضور رئيس قسم الهيئات الثقافية في المديرية زياد مرعي، ومحمد الجراح، وبمشاركة أعضاء الهيئة العامة للجمعية.

وأسفرت الانتخابات عن فوز الفنان التشكيلي الدكتور خليل الكوفحي بمنصب رئيس جمعية الرواد للفنون التشكيلية بالتزكية، تقديرا لمسيرته الفنية والثقافية الطويلة، ودوره البارز في خدمة الحركة التشكيلية الأردنية وتعزيز حضورها محليًا ودوليًا.


كما تم خلال الاجتماع انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة، والتي جاءت على النحو التالي: الدكتور يوسف الكوفحي نائبًا للرئيس، عاصم خليل محمد أمينًا للصندوق، حكمت كوافحة أمينًا للسر، وعضوية كل من ميسون أبو عباس، محمد العتال وعمر خضير.


وأعربت الهيئة العامة عن تمنياتها للهيئة الإدارية الجديدة بالتوفيق والنجاح، ومواصلة العمل على تطوير المشهد الفني التشكيلي، وتعزيز حضور الجمعية ودورها الثقافي على المستويين المحلي والوطني، بما يخدم الفنانين والحركة الفنية الأردنية.

 
 


