الكيلاني: الدعم الملكي حافز لمواصلة مسيرة "الدواء الخيري"

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس إدارة بنك الدواء الخيري الأردني الدكتور أشرف الكيلاني أن التكريم الملكي للمبادرات الإنسانية يشكل دافعًا قويًا لمواصلة العمل التطوعي وتعزيز الأمن الدوائي في المملكة، مشددًا على أن دعم جلالة الملك عبد الله الثاني يمثل مصدر عزيمة وطاقة إيجابية للاستمرار في خدمة المحتاجين.





وكان جلالة الملك التقى في قصر الحسينية عددًا من أصحاب المبادرات الإنسانية الوطنية، حيث أشاد جلالته بجهودهم في خدمة المجتمع، مؤكدًا أهمية ترسيخ قيم التضامن والتكافل الاجتماعي، وضرورة غرس القيم الإنسانية والتطوعية في الأجيال القادمة، كما استمع إلى تجاربهم وإسهاماتهم في مختلف القطاعات، لا سيما الصحية والتعليمية والاجتماعية.



وقال الكيلاني اليوم الثلاثاء، الذي حضر اللقاء ممثلًا عن هيئة أبناء المملكة الحاضنة لمبادرة بنك الدواء الخيري الأردني، إن فكرة إنشاء البنك انطلقت من توجيهات ورؤى ملكية واضحة تؤكد أن "صحة الأردنيين ودواءهم لا مجال فيهما للمجاملة".



وبيّن أن المبادرة جاءت استلهامًا من حديث جلالة الملك حول أهمية تحقيق الأمن الدوائي، ليتم في آذار 2023 إنشاء أول بنك دواء خيري في الأردن، وترخيصه وفق قانون الجمعيات وتحت إشراف وزارة الصحة.



وأوضح أن البنك نظم منذ تأسيسه مئات الأيام الطبية المجانية في المناطق النائية، ووزع الأدوية على آلاف المواطنين واللاجئين في مختلف محافظات المملكة، من خلال فريق طبي وصيدلاني متخصص، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من خدمات البنك تجاوز 11 ألف شخص حصلوا على الدواء مجانًا، إلى جانب تنفيذ مئات المحاضرات التوعوية وتقديم الاستشارات الطبية والدوائية.



وبيّن أن المبادرة تنفذ أيامًا طبية مجانية بالتعاون مع عدة جهات، وتشمل زيارات لمؤسسات إنسانية تُعنى بالأيتام وكبار السن، ضمن شراكات وطنية تضم وزارة الصحة، ونقابة الصيادلة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، إلى جانب شركات ومستودعات أدوية ومتطوعين من مختلف أطياف المجتمع.



وأكد الكيلاني أن التكريم الملكي يعكس اهتمام جلالة الملك بمتابعة المبادرات المجتمعية ودعمها، لافتًا إلى أن اللقاء شكّل حافزًا إضافيًا لتعزيز العمل المؤسسي للبنك وتوسيع نطاق خدماته، بما يضمن استمرار توفير الدواء المجاني للمحتاجين في مختلف مناطق المملكة.



ولفت إلى أهمية مواصلة تنفيذ الأيام الطبية المجانية في المناطق الأقل حظًا، وتعزيز الشراكات الوطنية، بما يسهم في ترسيخ منظومة تكافل صحي مستدامة تخدم المواطن وترجمة عملية للرؤى الملكية في دعم المبادرات الإنسانية.





