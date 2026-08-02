اللجنة الأولمبية: الراية الإعلامية شريك أساسي في دعم الرياضة الأردنية

10:43 ص

الوكيل الإخباري- أكدت أمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية، رنا السعيد، أن الإعلام الأردني يمثل شريكًا استراتيجيًا في دعم الرياضة الوطنية وإبراز إنجازات الأبطال الأردنيين، مشيدةً بالدور الذي تؤديه مجموعة الراية الإعلامية في تغطية مختلف الفعاليات والبطولات الرياضية محليًا ودوليًا. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال استضافتها في الاستوديو المفتوح الذي نظمته مجموعة الراية الإعلامية بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيسها، حيث تناولت مسيرة الرياضة الأردنية وأهمية الشراكة بين المؤسسات الإعلامية واللجنة الأولمبية في دعم الرياضيين وتعزيز حضورهم.



وقالت السعيد إن مجموعة الراية تُعد من أبرز الجهات الإعلامية الداعمة للرياضة الأردنية، مشيرةً إلى حضورها المستمر في الاستضافات والبطولات الدولية والمحلية، إضافة إلى تغطيتها لمختلف المنافسات الرياضية واحتفالات اللجنة الأولمبية، بما فيها رياضات السيارات والاتحادات الرياضية المختلفة.



وأضافت أن الإعلام يشكل “ذراعًا أساسيًا” في التعريف بإنجازات اللاعبين واللاعبات الأردنيين، مؤكدةً أن قصص النجاح التي يحققها الرياضيون تحتاج إلى تغطية إعلامية تسلط الضوء على حجم الجهد الذي يبذلونه للوصول إلى منصات التتويج.



وأوضحت أن الإعلام يساهم في رفع معنويات الرياضيين وتعزيز تنافسيتهم، إلى جانب ترسيخ صورة الأردن في المحافل الدولية، لافتةً إلى أن الرياضيين هم سفراء للمملكة، فيما يقع على عاتق الإعلام إبراز إنجازاتهم وإيصالها إلى المجتمع.



وفيما يتعلق بدور الإعلام في تشجيع الأطفال والشباب على ممارسة الرياضة، دعت السعيد إلى تكثيف التغطية الإعلامية لبطولات الفئات العمرية وبرامج مراكز الواعدين في مختلف محافظات المملكة، مؤكدةً أن ذلك يسهم في تحفيز الأسر على إشراك أبنائها في الأنشطة الرياضية واكتشاف المواهب منذ سن مبكرة.



وأكدت أن الرياضة ليست مقتصرة على صناعة الأبطال، وإنما تعد وسيلة لبناء مجتمع أكثر صحة وتعزيز القيم الإيجابية لدى الشباب، مثل الصداقة والاحترام والطموح والانضباط، واصفةً الرياضة بأنها “أداة لتغيير المجتمعات وتحسين السلوك”.



وأشارت إلى أن الإعلام الأردني لعب دورًا مهمًا خلال السنوات الماضية في التعريف برياضات فردية لم تكن تحظى سابقًا بالاهتمام الجماهيري، مثل التايكواندو والكاراتيه وغيرها، الأمر الذي أسهم في زيادة الإقبال عليها وظهور أبطال أردنيين حققوا إنجازات على المستويين الإقليمي والدولي.



وثمنت السعيد استمرار وسائل الإعلام في مواكبة الرياضة الأردنية، معربةً عن أملها في توسيع نطاق التغطية ليشمل مختلف الألعاب الرياضية، بما يعزز انتشار الثقافة الرياضية في المجتمع.



كما أكدت أن اللجنة الأولمبية الأردنية، برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين، تعمل على ترسيخ الرياضة كجزء أساسي من حياة المواطنين، لما لها من أثر مباشر في تحسين الصحة العامة وبناء مجتمع أكثر نشاطًا وإيجابية.



وكشفت عن توجه لتعزيز التعاون مع وزارة التربية والتعليم من أجل توسيع الأنشطة الرياضية داخل المدارس وخارج أوقات الدوام، بما يسهم في رفع مستوى مشاركة الطلبة في الأنشطة الرياضية، وترسيخ الرياضة كأسلوب حياة لدى الأجيال الجديدة.





