اللجنة الأولمبية تشارك في البرنامج الوطني "بصمة"

الوكيل الإخباري- تشارك اللجنة الأولمبية الأردنية في فعاليات البرنامج الوطني الصيفي "بصمة"، الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم، بهدف استثمار طاقات الطلبة وأوقاتهم خلال العطلة الصيفية، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تسهم في بناء الشخصية وتنمية المهارات الحياتية وتعزيز السلوكيات الإيجابية.

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وتأتي مشاركة اللجنة الأولمبية الأردنية انسجاما مع رؤيتها الرامية إلى جعل الرياضة جزءا أساسيا من حياة المواطنين ونشر الثقافة الرياضية وتعزيز أنماط الحياة الصحية، إلى جانب ترسيخ القيم الأولمبية لدى مختلف فئات المجتمع.



وتتضمن مشاركة اللجنة تخصيص ساعة تدريبية للنشاط الرياضي ضمن البرنامج، يتم خلالها تنفيذ مجموعة من الأنشطة المستندة إلى كتيب المادة التعليمية للأنشطة الرياضية، الذي أعدته اللجنة الأولمبية الأردنية ويهدف إلى تعريف الطلبة بأهمية الرياضة ودورها في بناء الفرد والمجتمع.



ويشمل البرنامج التعريف باللجنة الأولمبية الأردنية باعتبارها المظلة الرسمية للرياضة في المملكة، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الرياضة في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية وتشجيع الطلبة على تبني نمط حياة صحي ونشيط وتنمية اللياقة البدنية.



كما يتناول البرنامج نشر القيم الأولمبية المتمثلة بالاحترام والتميز والصداقة، ودورها في ترسيخ السلوكيات الإيجابية، إضافة إلى إبراز دور الرياضة في بناء الشخصية، وتنمية الصفات القيادية، وتعزيز الثقة بالنفس، والتعريف بأثرها في رفع الإنتاجية والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن تعزيز قيم الانتماء للوطن والولاء للقيادة الهاشمية.