اللجنة الأولمبية تعين لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد كرة السلة

وبحسب بيان للجنة، يرأس اللجنة المؤقتة يزن نديم المعشر وتضم في عضويتها دينا عمر البشير ورهف سمير عويس وحمزة سامر المجالي وسعد أحمد بني هاني.
وأكدت أن القرار يأتي في إطار حرصها على ضمان استمرارية عمل الاتحاد وتعزيز كفاءة منظومته الإدارية خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن مواصلة تنفيذ برامجه وخططه، والإشراف على مختلف أنشطته واستحقاقاته المحلية والدولية، وصولا إلى تحقيق أهدافه في تطوير كرة السلة الأردنية، والارتقاء بمستوياتها الفنية والتنظيمية، وتعزيز حضورها على الساحة الرياضية.
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