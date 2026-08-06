الخميس 2026-08-06 10:17 ص

اللجنة الأولمبية تعين لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد كرة السلة

اللجنة الأولمبية تعين لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد كرة السلة
اللجنة الأولمبية تعين لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد كرة السلة
 
الخميس، 06-08-2026 09:32 ص
الوكيل الإخباري-  قررت اللجنة الأولمبية الأردنية، استنادا إلى أحكام المادة (14/أ/8) من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية، تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد الأردني لكرة السلة.اضافة اعلان


وبحسب بيان للجنة، يرأس اللجنة المؤقتة يزن نديم المعشر وتضم في عضويتها دينا عمر البشير ورهف سمير عويس وحمزة سامر المجالي وسعد أحمد بني هاني.

وأكدت أن القرار يأتي في إطار حرصها على ضمان استمرارية عمل الاتحاد وتعزيز كفاءة منظومته الإدارية خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن مواصلة تنفيذ برامجه وخططه، والإشراف على مختلف أنشطته واستحقاقاته المحلية والدولية، وصولا إلى تحقيق أهدافه في تطوير كرة السلة الأردنية، والارتقاء بمستوياتها الفنية والتنظيمية، وتعزيز حضورها على الساحة الرياضية.
 
 


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