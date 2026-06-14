اللجنة الأولمبية تنظم ورشة "السيرة الذاتية"

وتناولت الورشة أسس إعداد السيرة الذاتية وخطاب التغطية بصورة احترافية، إلى جانب تدريبات تطبيقية هدفت إلى تمكين الرياضيين من إبراز مهاراتهم وإنجازاتهم الرياضية وتعزيز فرصهم التعليمية والمهنية.
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