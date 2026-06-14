اللجنة الأولمبية تنظم ورشة "السيرة الذاتية"

الوكيل الإخباري- نظّمت اللجنة الأولمبية الأردنية، أمس السبت، ورشة "السيرة الذاتية" ضمن برنامج +Athlete365 Career المصمم من اللجنة الأولمبية الدولية وبدعم من التضامن الأولمبي، وذلك في مقر مؤسسة أجيال السلام.

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