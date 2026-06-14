الأحد 2026-06-14 09:34 ص

اللجنة الأولمبية تنظم ورشة "السيرة الذاتية"

اللجنة الأولمبية تنظم ورشة "السيرة الذاتية"
اللجنة الأولمبية تنظم ورشة "السيرة الذاتية"
 
الأحد، 14-06-2026 08:37 ص

الوكيل الإخباري-   نظّمت اللجنة الأولمبية الأردنية، أمس السبت، ورشة "السيرة الذاتية" ضمن برنامج +Athlete365 Career المصمم من اللجنة الأولمبية الدولية وبدعم من التضامن الأولمبي، وذلك في مقر مؤسسة أجيال السلام.

اضافة اعلان


وتناولت الورشة أسس إعداد السيرة الذاتية وخطاب التغطية بصورة احترافية، إلى جانب تدريبات تطبيقية هدفت إلى تمكين الرياضيين من إبراز مهاراتهم وإنجازاتهم الرياضية وتعزيز فرصهم التعليمية والمهنية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

قرارات حكومية جديدة تغيّر شكل الإنفاق الحكومي في الأردن

أخبار محلية قرارات حكومية جديدة تغيّر شكل الإنفاق الحكومي في الأردن

تصاعد أعمدة الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت

عربي ودولي شهيدان في غارات إسرائيلية متواصلة على النبطية وصور

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم الاثنين

اقتصاد محلي 3193 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم

صورة تعبيرية

خاص بالوكيل هل توجد موجة حارة في طريقها إلى الأردن هذا الأسبوع ؟ .. الأرصاد الجوية توضح

الأمن العام يتدخل لإخماد حريق شاحنة على الطريق الصحراوي دون إصابات

خاص بالوكيل يقظة كوادر الامن العام تحول دون وقوع كارثة على الصحراوي - فيديو

الأمن العام

أخبار محلية الامن العام يكشف سبب انطلاق صافرات الانذار في الاردن

قرار تاريخي يتعلق بعدد السكان في هذه الدولة الأوروبية

عربي ودولي قرار تاريخي يتعلق بعدد السكان في هذه الدولة الأوروبية

اللجنة الأولمبية تنظم ورشة "السيرة الذاتية"

أخبار محلية اللجنة الأولمبية تنظم ورشة "السيرة الذاتية"



 
 






الأكثر مشاهدة

 