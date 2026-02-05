الخميس 2026-02-05 10:20 م

اللجنة الفنية الأردنية السعودية للنقل البري تعقد اجتماعها في الرياض

الوكيل الإخباري-   ترأس الأمين العام لوزارة النقل فارس أبو دية الوفد الأردني المشارك في اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية السعودية للنقل البري، التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال النقل البري.

وبحسب بيان صدر عن الوزارة الخميس، بحثت اللجنة خلال اجتماعاتها عددا من الموضوعات الفنية والتنظيمية المرتبطة بحركة نقل الركاب والبضائع بين البلدين، إضافة إلى ترتيبات موسم الحج، وموضوعات الإجراءات الجمركية، وآليات الربط الإلكتروني بين المنافذ الحدودية، بهدف تسهيل حركة العبور ورفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للناقلين والمسافرين.


وتناول الاجتماع سبل تطوير الإجراءات وتحسين الأداء التشغيلي لمنظومة النقل البري، وتعزيز التكامل في تبادل البيانات والمعلومات بين الجانبين، بما ينعكس إيجابًا على انسيابية حركة النقل، ويدعم نمو التبادل التجاري بين الأردن والسعودية.

 
 


