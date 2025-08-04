اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة تعقد اجتماعها في دمشق

وعقدت اللجنة اجتماعها الثاني، اليوم الاثنين 4 آب 2025، برئاسة المهندس هشام الحيصة، أمين عام سلطة وادي الأردن، ومعاون وزير الطاقة السوري المهندس أسامة أبو زيد، حيث استعرض الجانبان أهمية تطوير حوض مياه اليرموك.
واتفق الطرفان على البدء بتنفيذ مشروع الاستمطار في الحوض، وتفعيل آليات العمل الفني بين الجانبين، بما يدعم الاستخدام المستدام والعادل لموارد حوض اليرموك.
-
أخبار متعلقة
-
طلبة "التوجيهي" جيل 2008 يتقدمون للاختبار بمبحث تاريخ الأردن
-
حقيقة فصل عضو هيئة تدريس من كلية الهندسة في جامعة اليرموك
-
أكثر من 83 ألف مشارك في برنامج "أردننا جنة"
-
الأردن يؤكد تعرض قوافله الإغاثية للتعطيل المتعمد لمنع وصولها لغزة
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية اليوم
-
القنصل العام في جدة يزور وفد منتخب كرة السلة
-
جلسات حول جائزة ولي العهد للعمل التطوعي وبرامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعي
-
ندوة في "الأردنية" حول صالة القطع الأثرية والمخطوطات