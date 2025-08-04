اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة تعقد اجتماعها في دمشق

05:52 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/740944 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استقبل وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير، في مكتبه بالعاصمة دمشق، أعضاء اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة للمياه، معربًا عن سعادته بالجهود الأردنية السورية المشتركة في هذا المجال. اضافة اعلان





وعقدت اللجنة اجتماعها الثاني، اليوم الاثنين 4 آب 2025، برئاسة المهندس هشام الحيصة، أمين عام سلطة وادي الأردن، ومعاون وزير الطاقة السوري المهندس أسامة أبو زيد، حيث استعرض الجانبان أهمية تطوير حوض مياه اليرموك.



واتفق الطرفان على البدء بتنفيذ مشروع الاستمطار في الحوض، وتفعيل آليات العمل الفني بين الجانبين، بما يدعم الاستخدام المستدام والعادل لموارد حوض اليرموك.