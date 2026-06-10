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اللجنة المؤقتة للفيصلي توزع المناصب الإدارية

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أرشيفية
 
الأربعاء، 10-06-2026 10:15 م

الوكيل الإخباري- قررت اللجنة الإدارية المؤقتة للنادي الفيصلي خلال اجتماعها الأول الأربعاء، برئاسة محمد الحنيطي، وبحضور أعضاء اللجنة، توزيع المناصب الإدارية بين أعضائها، حيث تم انتخاب أحمد أبو غزالة نائباً للرئيس، وسيف عجاج أميناً للصندوق، وأنس القضاة أميناً للسر.

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كما قررت اللجنة تعيين مدير رياضي، ومستشار فني، ومستشار إعلامي وناطق رسمي، ومدير للعلاقات العامة، إلى جانب تشكيل لجنة فنية ولجنة للتعاقدات، في إطار توجهها نحو تعزيز العمل المؤسسي وتطوير الجوانب الإدارية والفنية والإعلامية في النادي.


وأكدت اللجنة المؤقتة مباشرتها تنفيذ خطة عمل للمرحلة المقبلة، بما يضمن استقرار النادي وتعزيز جاهزيته للاستحقاقات المقبلة، وبما ينسجم مع مكانة النادي الفيصلي وتطلعات جماهيره.

 
 


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