اللجنة المؤقتة للفيصلي توزع المناصب الإدارية

كما قررت اللجنة تعيين مدير رياضي، ومستشار فني، ومستشار إعلامي وناطق رسمي، ومدير للعلاقات العامة، إلى جانب تشكيل لجنة فنية ولجنة للتعاقدات، في إطار توجهها نحو تعزيز العمل المؤسسي وتطوير الجوانب الإدارية والفنية والإعلامية في النادي.
وأكدت اللجنة المؤقتة مباشرتها تنفيذ خطة عمل للمرحلة المقبلة، بما يضمن استقرار النادي وتعزيز جاهزيته للاستحقاقات المقبلة، وبما ينسجم مع مكانة النادي الفيصلي وتطلعات جماهيره.
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