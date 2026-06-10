اللجنة المؤقتة للفيصلي توزع المناصب الإدارية

الوكيل الإخباري- قررت اللجنة الإدارية المؤقتة للنادي الفيصلي خلال اجتماعها الأول الأربعاء، برئاسة محمد الحنيطي، وبحضور أعضاء اللجنة، توزيع المناصب الإدارية بين أعضائها، حيث تم انتخاب أحمد أبو غزالة نائباً للرئيس، وسيف عجاج أميناً للصندوق، وأنس القضاة أميناً للسر.

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كما قررت اللجنة تعيين مدير رياضي، ومستشار فني، ومستشار إعلامي وناطق رسمي، ومدير للعلاقات العامة، إلى جانب تشكيل لجنة فنية ولجنة للتعاقدات، في إطار توجهها نحو تعزيز العمل المؤسسي وتطوير الجوانب الإدارية والفنية والإعلامية في النادي.