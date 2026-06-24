اللجنة المحلية للتربية والتعليم بالأغوار الشمالية تبحث واقع واحتياجات القطاع التربوي

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الوكيل الإخباري- بحثت اللجنة المحلية للتربية والتعليم في لواء الأغوار الشمالية برئاسة متصرف اللواء خالد الكساسبة، خلال اجتماعها الأول، الأربعاء، في مديرية التربية والتعليم، واقع القطاع التربوي وأبرز احتياجات المدارس، إضافة إلى الاستعدادات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة. اضافة اعلان





وأكد الكساسبة أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي لدعم العملية التربوية والتعليمية، ومتابعة القضايا والاحتياجات التعليمية في اللواء، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للطلبة.



وناقشت اللجنة أبرز التحديات التي تواجه القطاع التربوي في اللواء، وسبل تطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة، إلى جانب تعزيز الشراكة والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بما يخدم العملية التعليمية.



واستمعت اللجنة إلى إيجاز قدمته مديرة التربية والتعليم الدكتورة بسمة فريحات، حول واقع العملية التعليمية في مدارس اللواء، والجهود التي تبذلها المديرية لمتابعة شؤون المدارس وتحسين البيئة التعليمية، إضافة إلى البرامج والمبادرات التربوية التي تنفذها المديرية.



كما بحثت اللجنة الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة، حيث جرى تأكيد جاهزية مديرية التربية والتعليم والمراكز الامتحانية، وأهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سير الامتحانات بكل يسر وانتظام.



وفي ختام الاجتماع، أكد الحضور أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مسيرة التعليم في لواء الأغوار الشمالية ويحقق الأهداف التربوية المنشودة.





