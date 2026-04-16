اللجنة الملكية: العلم الأردني رفيق الشهداء في معارك فلسطين والكرامة

11:31 ص

الوكيل الإخباري- قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله توفيق كنعان إن الاحتفال بالعَلَم الأردني مناسبة وطنية وقومية وإنسانية باعتباره جزءاً أصيلاً من جوهر مفهوم المواطنة الصادقة، ولأهميته في رفع المعنويات وتربية الأجيال وتذكيرها على الدوام بأن البناء والتنمية والتضحية والعطاء للوطن هو القاعدة الأساسية لمفهوم الانتماء الحقيقي تحت ظلال العَلَم. اضافة اعلان





وبيّن أن العَلَم الأردني جذوره ورمزيته ودلالة ألوانه الناصعة الخفاقة، ونجمته السباعية عريقة لاتصالها بحضارتنا العربية والإسلامية وعقيدتنا والنهضة العربية الكبرى بقيادتنا الهاشمية، وبالعَلَم تتجسد الوحدة والتماسك والتشاركية في الوطن بمختلف مكوناته وتركيبته الاجتماعية.



وأضاف إن اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد بهذه المناسبة أن العَلَم الأردني هو الرفيق التاريخي للتضحيات الأردنية شعباً وقيادة تجاه فلسطين والقدس، فهو الراية التي رافقت جيشنا العربي في معارك فلسطين عام 1948م وحرب 1967م ومعركة الكرامة الخالدة عام 1968م، وعلى كل قبر جندي أردني شهيد على ثرى فلسطين والقدس، بما في ذلك قبر الشريف الحسين بن علي قائد الثورة العربية الكبرى في مدينة القدس، والبطولات الخالدة في الذاكرة والتاريخ؛ دفاعاً عن الأرض والكرامة والحقوق لأمتنا في وجه غطرسة الاحتلال الإسرائيلي.



وقال إن هذا العَلَم ما زال يرافق المستشفيات الميدانية العسكرية الأردنية في غزة ونابلس، ويعلو شاحنات المساعدات الإنسانية وطائرات الإغاثة، وبمشاركة مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني؛ صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والأمراء الهاشميين، وعلى جباههم وصدورهم شعار الجيش والعَلَم الأردني.



وأكدت اللجنة أن العَلَم الأردني سيبقى عنواناً للتضحيات من أجل الأردن وفلسطين والقدس والأمة والإنسانية مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.





