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اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة تعقد اجتماعا اليوم الأحد في عمّان

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أرشيفية
 
الأحد، 01-06-2025 08:13 ص

الوكيل الإخباري- تعقد اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، اليوم الأحد، اجتماعًا في العاصمة عمّان، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

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وسيُعقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، ورئيس اللجنة وزير الخارجية السعودي، سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وأعضاء من اللجنة، الاجتماع عند الساعة 1:45 ظهرًا في مقر وزارة الخارجية، كما سيُعقد مؤتمر صحفي بعد الاجتماع.


وتضم اللجنة أيضًا، وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.


وأجّلت اللجنة زيارة كانت مقررة لها إلى رام الله في ضوء تعطيل إسرائيل لها من خلال رفض دخول الوفد عبر أجواء الضفة الغربية المحتلة التي تسيطر عليها إسرائيل.


وأكّد الوفد في موقف مشترك أن قرار إسرائيل منع زيارة الوفد إلى رام الله ولقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمسؤولين الفلسطينيين يمثّل خرقًا فاضحًا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ويعكس حجم غطرسة الحكومة الإسرائيلية، وعدم اكتراثها بالقانون الدولي، واستمرارها في إجراءاتها وسياساتها اللاشرعية التي تحاصر الشعب الفلسطيني الشقيق وقيادته الشرعية، وتكرّس الاحتلال، وتُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.


وقال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، في منشور عبر منصة (إكس): "قرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع وصول الوفد العربي الإسلامي إلى رام الله تصعيد خطير يعبر عن سلوك متعجرف واستفزازي وغير مسبوق. وندرس مع الأشقاء العرب كيفية الرد على هذا القرار".

 
gnews

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