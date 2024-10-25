"اللجنة الوزارية لتمكين المرأة" تستكمل جلساتها الحوارية في الجنوب

الوكيل الإخباري- استكملت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، أعمال الجلسات الحوارية حول التعديلات المقترحة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي لعام 2024، في إقليم الجنوب بالعقبة.

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وبحسب بيان من الوزارة، تعد هذه الجلسة الحوارية هي الثانية بعد إقليم الوسط، و أنه ستعقد جلسة ثالثة لإقليم الشمال خلال الفترة المقبلة.