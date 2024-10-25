 
الجمعة 2024-10-25 02:13 م
 

"اللجنة الوزارية لتمكين المرأة" تستكمل جلساتها الحوارية في الجنوب

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى
وفاء بني مصطفى
الجمعة، 25-10-2024 01:04 م

الوكيل الإخباري-   استكملت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، أعمال الجلسات الحوارية حول التعديلات المقترحة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي لعام 2024، في إقليم الجنوب بالعقبة.

اضافة اعلان


وبحسب بيان من الوزارة، تعد هذه الجلسة الحوارية هي الثانية بعد إقليم الوسط، و أنه ستعقد جلسة ثالثة لإقليم الشمال خلال الفترة المقبلة.


وأوضح البيان أنه تم خلال الجلسة التي أقيمت برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، وبحضور عدد من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، مناقشة التعديلات كافة على القانونين، حيث استعرض ممثلون من وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أبرز التعديلات التي وافق على أسبابها الموجبة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في آب الماضي.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع نظيره الأميركي

أخبار محلية وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع نظيره الأميركي

غزة

فلسطين الأورومتوسطي: إسرائيل تتحمل مسؤولية حياة المحتجزين في مستشفى كمال عدوان

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية "اللجنة الوزارية لتمكين المرأة" تستكمل جلساتها الحوارية في الجنوب

الزرقاء

أخبار محلية ضبط وإتلاف 320 كيلوغراما من المواد الغذائية الفاسدة في الزرقاء

نقابة الصحفيين

أخبار محلية تأجيل انتخابات الصحفيين لعدم اكتمال النصاب

تدني مدى الرؤية الأفقية في عدة مناطق من المملكة

الطقس تحذير هام من الأرصاد بشأن الحالة الجوية

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يحذر السائقين : هبات غبارية على الطرق الصحراوية

جيش الاحتلال الاسرائيلي

عربي ودولي مقتل 5 وإصابة 20 من الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان



 


الأكثر مشاهدة