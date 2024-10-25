"اللجنة الوزارية لتمكين المرأة" تستكمل جلساتها الحوارية في الجنوب

وبحسب بيان من الوزارة، تعد هذه الجلسة الحوارية هي الثانية بعد إقليم الوسط، و أنه ستعقد جلسة ثالثة لإقليم الشمال خلال الفترة المقبلة.
وأوضح البيان أنه تم خلال الجلسة التي أقيمت برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، وبحضور عدد من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، مناقشة التعديلات كافة على القانونين، حيث استعرض ممثلون من وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أبرز التعديلات التي وافق على أسبابها الموجبة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في آب الماضي.
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