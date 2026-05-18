اللواء الحنيطي والسفير المورتاني يبحثان أوجه التعاون بين البلدين

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، الاثنين ، في مكتبه بالقيادة العامة، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى المملكة السيد الطالب المختار الشيخ محمد المجتبى.

وبحث الجانبان أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، لا سيما في المجالات العسكرية والدفاعية، بما يعكس متانة العلاقات الثنائية والحرص المتبادل على تعزيز آفاق الشراكة والتعاون بين القوات المسلحة في البلدين.