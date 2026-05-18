الإثنين 2026-05-18 06:16 م

اللواء الحنيطي والسفير المورتاني يبحثان أوجه التعاون بين البلدين

الإثنين، 18-05-2026 06:05 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، الاثنين ، في مكتبه بالقيادة العامة، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى المملكة السيد الطالب المختار الشيخ محمد المجتبى.

وبحث الجانبان أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، لا سيما في المجالات العسكرية والدفاعية، بما يعكس متانة العلاقات الثنائية والحرص المتبادل على تعزيز آفاق الشراكة والتعاون بين القوات المسلحة في البلدين.


وأكد اللواء الحنيطي أهمية مواصلة البناء على العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات.

 
 


