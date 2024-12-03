اللواء الحنيطي يؤكد أهمية توفير كافة الإمكانات المتعلقة بأمن وحماية حدود الوطن

الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، الثلاثاء، كتيبة حرس الحدود/10 الملكية، إحدى وحدات لواء حرس الحدود/2 التابع للمنطقة العسكرية الشمالية، وكان في استقباله قائد المنطقة.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور المساعد للعمليات والتدريب وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى إيجازات حول المهام والواجبات المناطة بالمنطقة العسكرية الشمالية، ودور وحدات حرس الحدود والجهود التي تبذلها للتعامل مع مختلف عمليات التسلل والتهريب وبالقوة ضمن منطقة مسؤوليتها.



وفي سياق متصل، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة كتيبة حرس الحدود/4 الملكية، إحدى وحدات لواء حرس الحدود/1 التابع للمنطقة العسكرية الشرقية، وكان في استقباله قائد المنطقة.



واستمع اللواء الركن الحنيطي من القادة المعنيين إلى إيجازات حول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية والخطط المستقبلية التي تنفذها المنطقة العسكرية الشرقية.