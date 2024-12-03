 
الثلاثاء 2024-12-03 06:56 م
 

اللواء الحنيطي يؤكد أهمية توفير كافة الإمكانات المتعلقة بأمن وحماية حدود الوطن

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي خلال حديثه مع حرس الحدود
رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي خلال حديثه مع حرس الحدود
الثلاثاء، 03-12-2024 05:23 م

الوكيل الإخباري-   زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، الثلاثاء، كتيبة حرس الحدود/10 الملكية، إحدى وحدات لواء حرس الحدود/2 التابع للمنطقة العسكرية الشمالية، وكان في استقباله قائد المنطقة.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور المساعد للعمليات والتدريب وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى إيجازات حول المهام والواجبات المناطة بالمنطقة العسكرية الشمالية، ودور وحدات حرس الحدود والجهود التي تبذلها للتعامل مع مختلف عمليات التسلل والتهريب وبالقوة ضمن منطقة مسؤوليتها.


وفي سياق متصل، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة كتيبة حرس الحدود/4 الملكية، إحدى وحدات لواء حرس الحدود/1 التابع للمنطقة العسكرية الشرقية، وكان في استقباله قائد المنطقة.


واستمع اللواء الركن الحنيطي من القادة المعنيين إلى إيجازات حول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية والخطط المستقبلية التي تنفذها المنطقة العسكرية الشرقية.


وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال الزيارتين أهمية توفير كافة الإمكانات والقدرات المتعلقة بأمن وحماية حدود الوطن، ترجمة لرؤى وتوجيهات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة في عمليات التطوير والتحديث على الواجهات الحدودية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى الجيش العربي في مختلف مواقعهم، وبالمعنويات العالية لدى مرتبات المنطقتين العسكريتين الشمالية والشرقية.

 
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