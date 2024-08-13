اللواء الركن الحنيطي: ضرورة مواكبة التكنولوجيا لتحسين جودة التعليم وإدارته

الوكيل الإخباري- أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ضرورة مواكبة وسائل التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة التعليم وإدارته، وتمكين الهيئة التدريسية والطلبة من الاستخدام الأمثل، بما يعود بالمنفعة على مخرجات التعليم وتحريك عجلة الابداع والابتكار.



جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء، مدرسة الكرامة/ منشية بني حسن في محافظة المفرق التابعة لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية.



واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة بحضور المساعد للإدارة والقوى البشرية إلى إيجاز عن المدرسة وما تحتويه من مبانٍ وأقسام ومرافق، لتوفير البيئة التعليمية الملائمة للطلبة والكوادر التدريسية للارتقاء في قطاع التعليم، إضافةً إلى النهوض بالواقع التعليمي والأكاديمي في مدارس الثقافة العسكرية.