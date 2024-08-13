اللواء الركن الحنيطي: ضرورة مواكبة التكنولوجيا لتحسين جودة التعليم وإدارته

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء، مدرسة الكرامة/ منشية بني حسن في محافظة المفرق التابعة لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية.
واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة بحضور المساعد للإدارة والقوى البشرية إلى إيجاز عن المدرسة وما تحتويه من مبانٍ وأقسام ومرافق، لتوفير البيئة التعليمية الملائمة للطلبة والكوادر التدريسية للارتقاء في قطاع التعليم، إضافةً إلى النهوض بالواقع التعليمي والأكاديمي في مدارس الثقافة العسكرية.
وبيّن مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية أنه تم رفد المدرسة بالهيئة الإدارية والتدريسية لتقديم أفضل الخدمات التعليمية بما يضمن جودته وادارته، إضافةً إلى الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا التعليم.
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