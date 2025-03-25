اللواء الركن الحنيطي يتفقد المركز الطبي المتخصص للمعالجة السنيّة في خلدا

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه مدير طب الأسنان عن مراحل سير العمل والإنجاز في المركز، ومساحته وطاقته الاستيعابية والخدمات التي سيوفرها للمنتفعين.
وأشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالمركز الذي سيوفر الخدمة الطبية المتميزة ضمن المواصفات والمعايير العالمية والمعمول بها داخل الخدمات الطبية الملكية، مؤكداً دعم واهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بمشاريع الخدمات الطبية للمساهمة والوصول إلى أفضل الخدمات الطبية والعلاجية.
وجال اللواء الركن الحنيطي في مرافق وأقسام المركز المقام على مساحة 3680م2، واطلع على جاهزية الأقسام والعيادات، مؤكداً أهمية السرعة في إنجاز المركز والذي سيشكل إضافة نوعية للخدمات الطبية الملكية.
يشار إلى أن المركز بني على نفقة القوات المسلحة وبإشراف مديرية الإسكان العسكري ويشمل (61) عيادة موزعة على كافة تخصصات طب الفم والأسنان بالإضافة لقسم عمليات رئيسي وغرف إنعاش، كما ويشتمل المركز على قسم تعقيم مركزي، وقسم أشعة مركزي، بالإضافة إلى مختبر فحوصات الدم.
-
أخبار متعلقة
-
الرئيس الإماراتي يستقبل جلالة الملك لدى وصوله مطار البطين في أبوظبي
-
اتفاقية تعاون بين الإقراض الزراعي وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية
-
المعايطة يترأس اجتماعاً أمنيًا ويوعز بتفعيل الخطّة الأمنيّة والمرورية خلال عيد الفطر
-
الجامعة الهاشمية تكرّم الفائزين في مسابقتي حفظ القرآن و"مقرئ الجامعة"
-
وزارة التربية تحتفل بالذكرى الـ57 لمعركة الكرامة
-
"أوقاف الطفيلة" تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثالث
-
الاردن .. تعديلات قانون العقوبات تستهدف التخفيف عن السجون
-
رئاسة الوزراء تنشر نتائج الفرز الأولي لوظائف قيادية