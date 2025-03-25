الثلاثاء 2025-03-25 08:18 م
 

اللواء الركن الحنيطي يتفقد المركز الطبي المتخصص للمعالجة السنيّة في خلدا

اللواء الركن الحنيطي يتفقد المركز الطبي المتخصص للمعالجة السنيّة في خلدا
اللواء الركن الحنيطي يتفقد المركز الطبي المتخصص للمعالجة السنيّة في خلدا
 
الثلاثاء، 25-03-2025 07:50 م
الوكيل الإخباري-   تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف الحنيطي، اليوم الثلاثاء، مشروع المركز الطبي المتخصص للمعالجة السِنْيَّة والتابع للخدمات الطبية الملكية في منطقة خلدا، وكان في استقباله مديرها العام.اضافة اعلان


واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه مدير طب الأسنان عن مراحل سير العمل والإنجاز في المركز، ومساحته وطاقته الاستيعابية والخدمات التي سيوفرها للمنتفعين.

وأشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالمركز الذي سيوفر الخدمة الطبية المتميزة ضمن المواصفات والمعايير العالمية والمعمول بها داخل الخدمات الطبية الملكية، مؤكداً دعم واهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بمشاريع الخدمات الطبية للمساهمة والوصول إلى أفضل الخدمات الطبية والعلاجية.

وجال اللواء الركن الحنيطي في مرافق وأقسام المركز المقام على مساحة 3680م2، واطلع على جاهزية الأقسام والعيادات، مؤكداً أهمية السرعة في إنجاز المركز والذي سيشكل إضافة نوعية للخدمات الطبية الملكية.

يشار إلى أن المركز بني على نفقة القوات المسلحة وبإشراف مديرية الإسكان العسكري ويشمل (61) عيادة موزعة على كافة تخصصات طب الفم والأسنان بالإضافة لقسم عمليات رئيسي وغرف إنعاش، كما ويشتمل المركز على قسم تعقيم مركزي، وقسم أشعة مركزي، بالإضافة إلى مختبر فحوصات الدم.
 
gnews

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