 
الأربعاء 2024-10-02 08:00 م
 

اللواء الركن الحنيطي يزور قيادة المنطقة العسكرية الوسطى

الحنيطي يزور قيادة المنطقة العسكرية الوسطى
الحنيطي يزور قيادة المنطقة العسكرية الوسطى
الأربعاء، 02-10-2024 07:11 م

الوكيل الإخباري-   في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الجاهزية العملياتية وتعزيز القدرات العسكرية وتطوير المهارات اللازمة لمواجهة التحديات المختلفة، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، قيادة المنطقة العسكرية الوسطى، وكان في استقباله قائد المنطقة.

اضافة اعلان


واطلع اللواء الركن الحنيطي على سير الأمور التدريبية واللوجستية، ومستوى الجاهزية العملياتية لوحدات المنطقة وتشكيلاتها.


وشدد اللواء الركن الحنيطي خلال زيارته إلى كتيبة الدفاع الجوي/73 الملكية على أهمية الاستمرار بالتدريب والتأهيل لضمان جاهزية القوات المسلحة العملياتية في جميع الظروف التي تمر بها المنطقة.
واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى إيجاز عن الواجبات والمهام التي تقوم بها الكتيبة وسير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية، مستعرضاً أحدث المعدات والأسلحة والتجهيزات المستخدمة فيها.
وأكد اللواء الركن الحنيطي سعي القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي الدائم على تحديث الأسلحة والمعدات المستخدمة في الدفاع الجوي الميداني، لتعزيز القدرات الدفاعية وضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد.


والتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة مرتبات الكتيبة ونقل لهم تحيات واعتزاز جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي العهد، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى الدفاع الجوي في مختلف مواقعهم، لحماية سماء الوطن وتعزيز أمنه واستقراره.

 
gnews

أحدث الأخبار

لبنان

عربي ودولي استشهاد مسعف في غارة إسرائيلية على لبنان

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية: الأردن لن يكون ساحة حرب لأحد

الحنيطي يزور قيادة المنطقة العسكرية الوسطى

أخبار محلية اللواء الركن الحنيطي يزور قيادة المنطقة العسكرية الوسطى

جهاد شاب فلسطيني من غزة يسترد حياته بعد أن نقلته الإمارات للعلاج في مستشفياتها

فلسطين الإمارات تنقذ الشاب الفلسطيني "جهاد" في غزة من بتر ساقه وتعالجه في مستشفيات الدولة

علم فرنسا

عربي ودولي فرنسا تعلن مشاركتها في اعتراض الصواريخ الإيرانية على إسرائيل

علم إيران

عربي ودولي ايران توجه رسالة تهديدية الى الإسرائليين : سنصل إليك قريبًا !

بزشكيان

عربي ودولي الرئيس الإيراني يصل إلى قطر



 


الأكثر مشاهدة