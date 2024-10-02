اللواء الركن الحنيطي يزور قيادة المنطقة العسكرية الوسطى

الوكيل الإخباري- في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الجاهزية العملياتية وتعزيز القدرات العسكرية وتطوير المهارات اللازمة لمواجهة التحديات المختلفة، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، قيادة المنطقة العسكرية الوسطى، وكان في استقباله قائد المنطقة.

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واطلع اللواء الركن الحنيطي على سير الأمور التدريبية واللوجستية، ومستوى الجاهزية العملياتية لوحدات المنطقة وتشكيلاتها.



وشدد اللواء الركن الحنيطي خلال زيارته إلى كتيبة الدفاع الجوي/73 الملكية على أهمية الاستمرار بالتدريب والتأهيل لضمان جاهزية القوات المسلحة العملياتية في جميع الظروف التي تمر بها المنطقة.

واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى إيجاز عن الواجبات والمهام التي تقوم بها الكتيبة وسير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية، مستعرضاً أحدث المعدات والأسلحة والتجهيزات المستخدمة فيها.

وأكد اللواء الركن الحنيطي سعي القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي الدائم على تحديث الأسلحة والمعدات المستخدمة في الدفاع الجوي الميداني، لتعزيز القدرات الدفاعية وضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد.