الثلاثاء 2025-11-04 05:27 م
 

اللواء الركن الحنيطي يستقبل المستشار العسكري البريطاني للشرق الأوسط

اللواء الركن الحنيطي يستقبل المستشار العسكري البريطاني للشرق الأوسط
اللواء الركن الحنيطي يستقبل المستشار العسكري البريطاني للشرق الأوسط
 
الثلاثاء، 04-11-2025 03:40 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقيادة العامة، المستشار الخاص للشؤون العسكرية البريطانية للشرق الأوسط الفريق بحري إدوارد ألغرين والوفد المرافق.

اضافة اعلان


وجرى خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير التعاون العسكري بما يدعم الجاهزية ويعزز قدرات القوات المسلحة الأردنية في مجالات التدريب والتسليح والتنسيق، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الدفاعية لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.


واستمع اللواء الركن الحنيطي والوفد الضيف إلى إيجازات عسكرية تناولت أبرز التحديات الأمنية الإقليمية وسبل مواجهاتها، فضلاً عن آلية التنسيق والتعاون في المجالات الدفاعية وتبادل الخبرات التدريبية، وبشكل يسهم في الارتقاء بالجاهزية العملياتية، كما جرى استعراض الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي في غزة والضفة الغربية، لا سيما عبر تنفيذ العمليات الإنسانية وإيصال المساعدات والإسناد الطبي هناك.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

منوعات وفاة أغنى رجل في بريطانيا

حماس تعلن العثور على جثة جندي إسرائيلي في غزة

فلسطين حماس تعلن العثور على جثة جندي إسرائيلي في غزة

ا

اقتصاد محلي صناعة الأردن: انضمام "الغذاء والدواء" لنظام عمليات التفتيش الدوائية يعزز مكانة القطاع

خطة طموحة من إيلون ماسك لـ"تعتيم الشمس" تثير جدلًا واسعًا

منوعات خطة طموحة من إيلون ماسك لـ"تعتيم الشمس" تثير جدلًا واسعًا

ارتفاع أعداد الزوار الأجانب للبترا بنسبة 99% خلال الشهر الماضي

أخبار محلية ارتفاع أعداد الزوار الأجانب للبترا بنسبة 99% خلال الشهر الماضي

ل

عربي ودولي المنتدى العربي العاشر للطاقة المتجددة يواصل فعالياته في المنامة

شعار مديرية الدفاع المدني

أخبار محلية الدفاع المدني يحذّر مجدداً من مخاطر تنظيف الآبار بالطرق التقليدية حفاظاً على الأرواح

وزير الداخلية يزور مديرية قضاء حسبان

أخبار محلية وزير الداخلية يزور مديرية قضاء حسبان



 
 





الأكثر مشاهدة