اللواء الركن الحنيطي يستقبل المستشار العسكري البريطاني للشرق الأوسط

وجرى خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير التعاون العسكري بما يدعم الجاهزية ويعزز قدرات القوات المسلحة الأردنية في مجالات التدريب والتسليح والتنسيق، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الدفاعية لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.
واستمع اللواء الركن الحنيطي والوفد الضيف إلى إيجازات عسكرية تناولت أبرز التحديات الأمنية الإقليمية وسبل مواجهاتها، فضلاً عن آلية التنسيق والتعاون في المجالات الدفاعية وتبادل الخبرات التدريبية، وبشكل يسهم في الارتقاء بالجاهزية العملياتية، كما جرى استعراض الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي في غزة والضفة الغربية، لا سيما عبر تنفيذ العمليات الإنسانية وإيصال المساعدات والإسناد الطبي هناك.
