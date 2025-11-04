اللواء الركن الحنيطي يستقبل المستشار العسكري البريطاني للشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقيادة العامة، المستشار الخاص للشؤون العسكرية البريطانية للشرق الأوسط الفريق بحري إدوارد ألغرين والوفد المرافق.

وجرى خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير التعاون العسكري بما يدعم الجاهزية ويعزز قدرات القوات المسلحة الأردنية في مجالات التدريب والتسليح والتنسيق، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الدفاعية لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.