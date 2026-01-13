الثلاثاء 2026-01-13 05:07 م

اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيسة بعثة منظمة الهجرة الدولية

اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيسة بعثة منظمة الهجرة الدولية
اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيسة بعثة منظمة الهجرة الدولية
 
الثلاثاء، 13-01-2026 04:16 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقيادة العامة، رئيسة بعثة منظمة الهجرة الدولية (IOM) في الأردن، فاطمة نصرت غزالي.

اضافة اعلان


وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ومنظمة الهجرة الدولية، لا سيما في القضايا المتعلقة بالهجرة وإدارة الأزمات الإنسانية، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات الاستجابة الطارئة وبناء القدرات، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية

"الصداقة الأردنية الكورية" في الأعيان تلتقي وفد الجمعية الوطنية الكورية

شؤون برلمانية "الصداقة الأردنية الكورية" في الأعيان تلتقي وفد الجمعية الوطنية الكورية

جائزة الحسن للشباب وجامعة الحسين التقنية توقّعان مذكرة تفاهم

أخبار محلية جائزة الحسن للشباب وجامعة الحسين التقنية توقّعان مذكرة تفاهم

ت

أخبار محلية المساعد للعمليات والتدريب يلتقي المفتش العام لقوات دفاع جامايكا

ن

أخبار محلية إعادة حركة المرور في شارع البترا بإربد

اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيسة بعثة منظمة الهجرة الدولية

أخبار محلية اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيسة بعثة منظمة الهجرة الدولية

مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028

أخبار محلية مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028

ن

أخبار محلية الملك يزور مديرية الأمن العام ويطلع على تجهيزاتها للتعامل مع الظروف الجوية



 






الأكثر مشاهدة