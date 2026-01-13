اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيسة بعثة منظمة الهجرة الدولية

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقيادة العامة، رئيسة بعثة منظمة الهجرة الدولية (IOM) في الأردن، فاطمة نصرت غزالي.

