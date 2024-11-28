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اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة السلوفيينية

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي
اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي
الخميس، 28-11-2024 02:44 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، رئيس أركان القوات المسلحة السلوفينية الفريق روبرت غلافاس والوفد المرافق.

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وجرى للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.


وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات في عدد من المجالات التي تخدم القوات المسلحة في البلدين الصديقين.


واستمع اللواء الركن الحنيطي والفريق روبرت غلافاس والحضور إلى عدد من الإيجازات العسكرية التي تبين مجالات التعاون الثنائي، بما ينسجم مع طبيعة التطورات التي تشهدها المنطقة والإقليم.

 
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