اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة السلوفيينية

وجرى للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات في عدد من المجالات التي تخدم القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
واستمع اللواء الركن الحنيطي والفريق روبرت غلافاس والحضور إلى عدد من الإيجازات العسكرية التي تبين مجالات التعاون الثنائي، بما ينسجم مع طبيعة التطورات التي تشهدها المنطقة والإقليم.
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