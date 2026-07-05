اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، الفريق أول ركن خالد خليفة حفتر، والوفد المرافق له.

اضافة اعلان



وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات العسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب التحديات الأمنية الراهنة.