اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب وتطوير القدرات، بما يسهم في رفع كفاءة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.
كما استمع رئيس هيئة الأركان المشتركة والوفد الضيف إلى إيجازات تناولت أبرز محاور برنامج التحديث والتطوير في القوات المسلحة الأردنية، إلى جانب استعراض أبرز التحديات التي تفرضها البيئة الإقليمية.
ووقّع اللواء الركن الحنيطي مع الفريق أول حفتر اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز التنسيق الثنائي، وتوسيع مجالات التدريب العسكري، وتبادل الخبرات والمعرفة، ضمن برامج التعاون التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية مع عدد من الجيوش الشقيقة والصديقة.
-
أخبار متعلقة
-
الانتهاء من تطوير منطقة أمان نهايات مدرج مطار الملك الحسين الدولي
-
الأردن يدين هجمات إرهابية في مالي أودت بحياة وزير الدفاع وعدد من الضحايا
-
التربية تطلق مهرجان الإبداع والتميز
-
المومني خلال لقائه بنك الدواء الخيري: العمل التطوعي أعلى قيم المواطنة
-
الملك يؤكد ضرورة أن يضمن أي اتفاق لخفض التصعيد أمن الدول العربية
-
وزير العدل يستقبل ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ويبحث معها سبل تعزيز التعاون القانوني المشترك
-
بعد فاجعة الكرك .. بيان صادر عن عشيرة أبو نواس
-
طرح أكشاك للاستثمار بمتنزه الأمير هاشم في بيرين