اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية

الأحد، 26-04-2026 04:25 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في القيادة العامة، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، الفريق أول خالد خليفة حفتر، والوفد المرافق.

وجرت للضيف مراسم استقبال رسمية، استعرض خلالها حرس الشرف، الذي اصطف لتحيته.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب وتطوير القدرات، بما يسهم في رفع كفاءة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.


كما استمع رئيس هيئة الأركان المشتركة والوفد الضيف إلى إيجازات تناولت أبرز محاور برنامج التحديث والتطوير في القوات المسلحة الأردنية، إلى جانب استعراض أبرز التحديات التي تفرضها البيئة الإقليمية.


ووقّع اللواء الركن الحنيطي مع الفريق أول حفتر اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز التنسيق الثنائي، وتوسيع مجالات التدريب العسكري، وتبادل الخبرات والمعرفة، ضمن برامج التعاون التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية مع عدد من الجيوش الشقيقة والصديقة.

 
 


