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اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي
رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي
السبت، 24-08-2024 09:37 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم السبت، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي الفريق أول تشارلز براون.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، إضافةً إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين، مؤكداً على ضرورة توحيد الجهود الدولية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

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