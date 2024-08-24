اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم السبت، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي الفريق أول تشارلز براون.

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