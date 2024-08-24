اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، إضافةً إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين، مؤكداً على ضرورة توحيد الجهود الدولية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
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