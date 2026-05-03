اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس هيئة العمليات المشتركة الأسترالية

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، أوجه التعاون العسكري والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة.
كما جرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً في مجالات التدريب وتبادل الخبرات العسكرية.
من جانبه، أشاد رئيس هيئة العمليات المشتركة الأسترالية بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه القوات المسلحة الأردنية، مؤكداً حرص بلاده على توطيد علاقات التعاون العسكري مع القوات المسلحة الأردنية.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، والمحلق العسكري الأسترالي في عمان.
