الأربعاء 2026-07-15 08:39 م

اللواء الركن الحنيطي يستقبل مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الأمنية

اللواء الركن الحنيطي يستقبل مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الأمنية
اللواء الركن الحنيطي يستقبل مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الأمنية
 
الأربعاء، 15-07-2026 08:30 م
الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة، مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الأمنية، دانييل زيمرمان، والوفد المرافق له.اضافة اعلان


وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، واستعراض آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة أعمال الاجتماع الخامس والأربعين للجنة العسكرية الأردنية–الأمريكية المشتركة (JMC 45)، بحضور السفير الأمريكي والملحق الدفاعي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.

وأكد اللواء الركن الحنيطي متانة العلاقات الأردنية–الأمريكية، وما تشهده من تطور مستمر وتقدم ملموس في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية توحيد الجهود وتعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، ومواصلة الأردن أداء دوره المحوري والفاعل في دعم أمن المنطقة واستقرارها.

من جانبه، أشاد مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الأمنية بالمستوى المتقدم الذي بلغته القوات المسلحة الأردنية، وما تتمتع به من كفاءة واحترافية عالية في تنفيذ مختلف المهام والواجبات، مؤكداً التزام بلاده بمواصلة دعم علاقات التعاون العسكري والدفاعي مع الأردن وتوسيع مجالاتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

بدوره، ثمّن السفير الأمريكي مستوى الشراكة القائمة بين البلدين، مؤكداً أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات مشتركة خلال السنوات الماضية، بما يعزز التعاون العسكري الأردني–الأمريكي ويدعم المصالح الأمنية المشتركة.

وتناولت أعمال اللجنة عدداً من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وسبل توسيع مجالات الشراكة بين الجانبين، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المشتركة.

وفي ختام الزيارة، دوّن مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الأمنية كلمة في سجل كبار الزوار.
 
 


gnews

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