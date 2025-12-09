الثلاثاء 2025-12-09 07:07 م

اللواء الركن الحنيطي يستقبل وزير الدفاع السوداني

الثلاثاء، 09-12-2025 05:11 م
الوكيل الإخباري-  استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وزير الدفاع السوداني الفريق حسن داؤود كبرون كيان والوفد المرافق.اضافة اعلان


وجرت للضيف مراسمُ استقبالٍ عسكرية، حيث استعرض حرسُ الشرف الذي اصطف لتحيته.

وبحث الجانبان أوجه التعاون العسكري والتنسيق بين القوات المسلحة الأردنية ونظيرتها السودانية في المجالات الدفاعية والتدريبية، وآخر المستجدات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز المصالح الاستراتيجية والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة عمق العلاقات بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين، مبيناً أهمية استمرار التنسيق العسكري في كافة المجالات، بما ينعكس إيجاباً على القدرات الدفاعية وتنمية الكفاءات المشتركة.

من جانبه، عبّر وزير الدفاع السوداني عن تقديره للمستوى الاحترافي الذي تتمتع به القوات المسلحة الأردنية، مشيداً بدورها الريادي في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفي ختام اللقاء، الذي حضره السفير والملحق العسكري السوداني في عمّان، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، دوّن وزير الدفاع السوداني كلمةً في سجل كبار الزوار.
 
 


