اللواء الركن الحنيطي يستقبل وفداً عسكرياً بحرينياً في القيادة العامة للقوات المسلحة

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وفداً عسكرياً بحرينياً برئاسة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة.





وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية والتدريبية، بما يسهم في تطوير القدرات الدفاعية ويخدم المصالح المشتركة للقوات المسلحة.



وأكد اللواء الركن الحنيطي حرص القوات المسلحة الأردنية على تعزيز الشراكة مع القوات المسلحة البحرينية، مشيراً إلى أهمية توسيع مجالات التعاون العسكري الاستراتيجي وتبادل الخبرات، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.



من جانبه، أعرب اللواء الركن آل خليفة عن تقديره للدور الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية، مشيداً بالمستوى المتقدم والكفاءة العالية التي تتمتع بها القوات المسلحة الأردنية، وبعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع المملكتين الشقيقتين.



وحضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، والملحق العسكري البحريني في عمّان.









