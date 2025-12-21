اللواء الركن الحنيطي يستقبل وفداً عسكرياً جزائرياً

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، بحضور السفير الجزائري وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين، لا سيما في مجالات التدريب وتبادل الخبرات العسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة.
