الأحد 2025-12-21 04:50 م

اللواء الركن الحنيطي يستقبل وفداً عسكرياً جزائرياً

الأحد، 21-12-2025 03:20 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة، وفداً عسكرياً جزائرياً، برئاسة رئيس دائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش الوطني الشعبي اللواء سماعيل صديقي.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، بحضور السفير الجزائري وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين، لا سيما في مجالات التدريب وتبادل الخبرات العسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة.

 
 


