اللواء الركن الحنيطي يستقبل وفداً عسكرياً جزائرياً

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة، وفداً عسكرياً جزائرياً، برئاسة رئيس دائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش الوطني الشعبي اللواء سماعيل صديقي.

