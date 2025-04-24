اللواء الركن الحنيطي يستقبل وفداً من كبار مستشاري أعضاء الكونغرس الأمريكي

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وفداً من كبار مستشاري أعضاء الكونغرس الأمريكي.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، أبرز التطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب مناقشة الجهود الدولية المبذولة بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، لتحقيق المصالح المشتركة للقوات المسلحة في البلدين الصديقين.



وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، مثمناً الدعم المستمر والاهتمام الكبير في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية.